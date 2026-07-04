В Белгороде прогремели взрывы на ТЭЦ, начались перебои с электричеством. Видео

Вечером в пятницу, 2 июля, в российском Белгороде снова было неспокойно. По городу были нанесены ракетные удары, известно о попадании по газотурбинной теплоэлектроцентрали "Луч", на объекте вспыхнул пожар.

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После этого россияне начали жаловаться на перебои с электро- и водоснабжением. Местные жители также делились кадрами атаки в сети.

Также известно, что пожар вспыхнул на одной из электроподстанций в Белгороде.

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По данным местных СМИ, Белгород почти полностью остался без электроснабжения – ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям города. Также пропало электроснабжение в Белгородской агломерации – населенных пунктах, ближайших к Белгороду.

Отметим, что оперштаб региона объявил о ракетной угрозе в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Позже россиян предупреждали об угрозе со стороны БпЛА.

Как писал OBOZ.UA, в российском Белгороде утром 3 июля раздались взрывы. После них местные жители наблюдали в небе густой черный дым, в городе начались перебои с электроснабжением. Сообщалось об ударах по электроподстанциям, также мог быть атакован завод "Энергомаш".

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