В Белгородской области снова пожаловались на 'бавовну' и атаки БПЛА: один чуть не залетел в окно квартиры. Фото

В России снова сообщают об атаке беспилотника на Белгородскую область. Кроме того, оккупанты жалуются и на "бавовну".

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Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате обстрела мужчина получил ранения.

"В Шебекинском городском округе системой ПВО был сбит БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", – заявил Гладков.

Позже стало известно, что дрон упал во двор многоквартирного дома. По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю.

По данным росСМИ, пострадавших и разрушений нет. На месте работают взрывотехники и оперативная группа.

Также оккупанты заявляют и об обстреле села Старый Хутор Валуйского округа.

"Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший - мужчина с ранением руки и ноги. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его сейчас в больницу. Состояние средней степени тяжести", – написал Гладков.

После проведения осмотра обнаружено, что в одном частном доме имеются разрушения, связанные с подворовым обходом. Окна были выбиты, фасад и забор повреждены. Кроме того, автомобиль и линия электропередачи получили повреждения от осколков снаряда. На месте происшествия находятся оперативные и аварийные службы для принятия необходимых мер.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 16 мая в Курской области РФ беспилотник атаковал административное здание погрануправления ФСБ в поселке Глушково. Предварительно, БПЛА сбросил три боеприпаса. Ранены минимум пять пограничников.

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