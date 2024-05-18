В Белгородской области запретили массовые скопления россиян: боятся атаки дронов. Перехват

В Грайвороне Белгородской области РФ люди жалуются на запрет массового скопления людей. Такой запрет якобы выдала "власть" региона – из-за опасений украинских атак с воздуха.

Такой вывод можно сделать из очередного перехвата разговоров местных жителей. Перехваченный разговор показало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, россиянин рассказывает о запрете массового скопления и люди собираются в церквях. Хотя запрет распространяется и на церкви, по которым тоже хорошо попадают.

"Сейчас запрещено массовое скопление, людей, только в церкви будет в понедельник служба, панихида будет. Вот такая ситуация. Не будет ничего. Я так понял, потому что я сам не слышал, но об этом говорили прихожане", – говорит местный житель и добавляет, что ходил в другую церковь, и там "говорят, не будет ничего, только в понедельник".

Что касается разрушенной церкви, россиянин уточняет, что это произошло в Козинке. Но и сгоревшая церковь людей вроде бы не останавливает.

"Ну вот видишь, народ-то все равно пойдет. Но власть запретила массовое скопление, потому что дроны могут летать и учинить безобразие", – жалуется мужчина.

Интересно: он говорит так, как будто храм в Козинке сгорел сам по себе. Мужчина не уточняет, кем именно была разрушена церковь. Хотя о том, что храм РПЦ Иоанна Богослова в селе Козинка разбомбила российская армия, ранее рассказывали сами россияне.

В целом, как сообщал OBOZ.UA, на территорию РФ и на оккупированные украинские регионы за последние три месяца российские военные самолеты сбросили по меньшей мере почти полсотни ФАБов. Именно так и был уничтожен упомянутый храм. И это неудивительно. Напомним, что только за одни сутки Россия "потеряла" на Белгородщине сразу восемь авиабомб.

А сутками ранее, 16 мая, на Белгородскую область упали три фугасные авиабомбы.

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