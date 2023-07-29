В Белом доме подтвердили, что военные США находятся на территории Украины: чем они занимаются

В администрации президента США Джо Байдена опровергли участие американских военнослужащих в войне России против Украины. В то же время в Белом доме отметили, что кадровые военные США присутствуют на территории Украины.

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По словам координатора Совета безопасности Белого дома Джона Кирби, их роль заключается в охране посольства США. Об этом он заявил во время брифинга 28 июля, сообщает "Укринформ".

Кирби подчеркнул, что в Украине нет американских сил, которые оказывали бы помощь ВСУ в боевых действия. Таким образом он категорически опровергнул присутствие военных США на поле вместе с украинскими военнослужащими.

Также официальный представитель администрации Байдена заявил, что Белый дом придерживается позиции, которая была объявлена с начала полномасштабного вторжения РФ. Она подразумевает, что американские военные не будут вовлечены в боевые действия.

При этом Кирби объяснил, что небольшое количество американских военнослужащих присутствует в Украине, однако их задачи никак не связаны с ведением боевых действий. Координатор Совета безопасности Белого дома рассказал, что американские военные охраняют посольство США в Киеве и представляют аппарат военных атташе США в Украине.

Напомним, Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Союзники выделяют нашей стране вооружение на сумму 400 млн долларов.

Ранее сообащлось, что президент США Джо Байден ведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским о поставках украинской армии ракет большой дальности ATACMS. Окончательного решения еще не принято.

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