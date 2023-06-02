В Бердянск вошли российские корабли, которые вывозят ворованное украинское зерно и металл

В порт временно оккупированного Бердянска зашли два российских коммерческих судна, на одно из которых загружают краденое украинское зерно, а на второе - металл.

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Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию Бердянской городской военной администрации.

"В порт Бердянска зашли два российских судна. Оккупанты продолжают разграблять наши земли", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 18 по 22 апреля в порту оккупированного россиянами Бердянска местные жители зафиксировали движение двух российских судов, на которые, вероятно, грузилось краденое украинское зерно.

Ранее стало известно, что Россия планирует превратить Мариуполь в крупный логистический хаб для экспорта зерна и металла, украденных с временно оккупированных территорий Донецкой и Запорожской областей. Также этот порт планируется использовать для ввоза российского вооружения.

Тем временем украинские порты остаются заблокированными, из-за чего Украина теряет десятки миллиардов долларов. Европейская бизнес ассоциация уже обратилась в Организацию объединенных наций (ООН), Турцию, Министерство иностранных дел и Вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова с призывом активизировать совместные усилия и добиться полного разблокирования судоходства в Черном море, или ввести для России зеркальные ограничения и проверки грузов на всех судах