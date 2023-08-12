В Бердянске оккупанты начали шантажировать владельцев дач из-за российского паспорта

Российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины. При этом враг пытается шантажировать украинцев, которые отказываются от "паспорта РФ".

Видео дня

У людей, которые не получили "российские паспорта", намерены забирать недвижимость. Об этом сообщает Telegram-канал "Бердянская партизанская армия".

Местные коллаборанты требуют у жителей одного из дачных кооперативов предоставить документов по российскому образцу. При этом людей, отказавшихся от "паспорта РФ", шантажируют и угрожают отобрать дома.

Бердянские партизаны отметили, что такими действиями враг еще больше усложняет условия жизни для украинцев и пытается ассимилировать местное население с россиянами.

"На дачах СОТ "Мрия" получили такое сообщение! Хотят отжимать дачи у людей, не получивших их туалетную бумагу с курицей! Сволочи!!!", – говорится в сообщении.

Напомним, во временно захваченным войсками России поселке Лазурное в Херсонской области оккупанты продолжают незаконную принудительную паспортизацию украинцев. Ставленник россиян, так называемый "глава" администрации Александр Дудка пригрозил, что жителям, которые не получили паспорт страны-агрессора России, не будут выдавать медикаменты.

Ранее сообщалось, что на временно захваченных территориях Запорожской области россияне продолжают терроризировать местное население. На этот раз оккупанты "взялись" за водителей такси и заставляют их получать гражданство государства-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!