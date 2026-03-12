В Бердянске оккупанты вербуют студентов на войну прямо в университете: всплыли подробности

Российские захватчики продолжают принудительно привлекать жителей временно оккупированных территорий Украины на войну. В частности, в Бердянске (Запорожская область) военные РФ вербуют студентов на фронт прямо в университете.

Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Партизаны добавили, что такой метод оккупантов не приносит большого успеха.

Учебные заведения на ВОТ становятся инструментом давления для РФ

Агенты движения "Атеш", ссылаясь на информированные источники, сообщили, что российские военные из группировки "Днепр" развернули активную агитационную кампанию в Бердянском государственном педагогическом университете имени Осипенко. Сейчас заведение переименовано в "Азовский государственный педагогический университет" и включено в структуру так называемого "Мелитопольского университета".

По имеющейся информации, вербовка происходит непосредственно в стенах учебного заведения, а студентам фактически не оставляют возможности отказаться.

Оккупанты используют жесткие методы давления: тем студентам, которые отказываются сотрудничать, отменили возможность пересдачи экзаменов, а информацию о тех, кто получает неудовлетворительные оценки, сразу передают в военкомат. После этого с каждым проводят отдельные беседы, во время которых убеждают вступить в ряды российской армии.

"Однако план дал трещину. Студенты массово игнорируют агитацию и отказываются идти воевать за страну, которая оккупировала их город. Это откровенно бесит оккупантов и заставляет их усиливать давление новыми методами", – отметили в партизанском движении.

В "Атеш" добавили, что обучение на ВОТ превращается в инструмент шантажа, а университеты вместо центров знаний становятся площадками для вербовки и отправки на фронт.

Напомним, Россия активизировала кампанию по вербовке студентов в ряды оккупационной армии. Молодым людям обещают, что контракт заключается "всего на год" и они будут в безопасности. По всей стране в учебных заведениях прошло уже более 200 агитационных встреч.

Как писал OBOZ.UA, в России планируют открыть 15 новых высших учебных заведений до 2034 года, но вместо получения гражданского образования студенты будут получать военные специальности. Таким образом руководство Кремля поощряет молодежь связать свою жизнь с войной.

