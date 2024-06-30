В Бердянске раздались две волны взрывов: оккупанты отчитываются, что 'все сбили' – Андрющенко

В воскресенье, 30 июня, во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) раздались взрывы. Их было две волны.

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Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram. Пока детальной информации о попадании нет, но оккупанты уже отчитались, что "все сбили".

"Бердянск. Две волны взрывов. Местные говорят о минимум восьми последовательных. Россияне отчитываются, что "все сбили", но кричат об обломках. Так что, ждем подтверждения с места, чем именно сбивали. Районом аэропорта, промзоной или портом", – написал Андрющенко.

Напомним, 30 июня украинские активисты устроили патриотический флешмоб на оккупированной территории Луганской области. В Алчевске, Луганске и Перевальске появились плакаты, свидетельствующие о том, что борьба украинцев в оккупации продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня, в День Конституции, в захваченных войсками России Донецке и Мелитополе также прошел патриотический флешмоб. Активисты напомнили оккупантам, что эти города непременно уволят Силы обороны Украины.

А в оккупированном Крыму по случаю Дня Конституции патриоты подняли флаг Украины на вершине Петровских скал.

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