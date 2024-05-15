В ближайшие месяцы будут решающими: в администрации Байдена намекнули на вероятный сценарий для Украины – NYT

После нескольких месяцев медленного продвижения российской армии на поле боя и значительной задержки в оказании США военной помощи Украине администрация Джо Байдена все больше озабочена тем, что российский диктатор Владимир Путин набирает достаточную силу, чтобы изменить траекторию войны в свою пользу. В Белом доме считают, что следующие несколько месяцев могут стать решающими в войне.

Ситуация на фронте может спровоцировать сценарий, когда в какой-то момент обе стороны могут перейти к переговорному процессу по прекращению огня и перемирию по "корейскому сценарию". Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на западных официальных лиц, прокомментировавших ситуацию на условиях анонимности.

"В администрации Байдена растет понимание того, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут наконец перейти к переговорному прекращению огня, перемирию, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году." или просто к замороженному конфликту", - отмечает издание.

Российские войска начали новое наступление вблизи Харькова. Некоторые эксперты предостерегают, что настоящая стратегическая цель РФ состоит в том, чтобы заставить украинские силы обороны оттянуть свои и так истощенные войска в защиту Харьковщины, ослабив линию фронта в других местах. Это может создать возможность еще для наступления России в июне на Донбассе.

Как пишет издание, в своих интервью американские официальные лица выражают уверенность в том, что многие из этих российских успехов на фронте можно будет вернуть назад, как только Украина начнет получать новое вооружение в полном объеме. Скорее всего, это произойдет в июле, отмечает NYT.

В NYT отмечают, что нынешние преимущества РФ на поле боя "эфемерны", и война "может выглядеть совсем иным образом через 18 месяцев, как и 18 месяцев назад".

Что такое "Корейский" сценарий

Он возник в результате войны между Северной и Южной Кореей, продолжавшейся с 1950 до 1953 года. Тогда СССР поддерживал Северную Корею, а в Южной Корее помогали Соединенные Штаты.

Война между двумя странами прекратилась перемирием в июле 1953 года, в результате которого была создана демилитаризованная зона. Однако формально две страны все еще находятся в состоянии войны, поскольку до сих пор между ними не был подписан официальный мирный договор.

Как писал OBOZ.UA, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Силы обороны Украины будут готовить контрнаступление в 2025 году. По его оценкам, в то время Украина будет "держать оборону" благодаря военной помощи от США.

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