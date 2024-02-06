В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога: что известно об угрозе
Утром 6 февраля большинство областей Украины снова "покраснело" из-за воздушной тревоги. Граждан предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Оговорку опубликовали в Telegram Воздушных сил ВСУ. Граждан призывали не игнорировать опасность.
По состоянию на 11.27 был объявлен отбой воздушной тревоги.
Напомним, ночью 6 февраля российские террористы ударили ракетами по Харьковщине. В результате атаки в городе Золочев разрушен трехэтажный отель – погиб двухмесячный младенец, еще три женщины ранены.
Мониторинговые каналы писали, что россияне ударили по региону баллистическим вооружением из Белгородской области страны-агрессора.
Всего в результате ракетного удара повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры – магазины, кафе, киоски, два админпомещения и, по меньшей мере, пять гражданских авто, рассказал Синегубов.
Накануне вечером оккупанты также обстреляли со своей территории город Ворожба Сумской области. Противник ударил по населенному пункту с РСЗО около 17:00, раздалось восемь взрывов. В результате атаки РФ один человек погиб, а еще двое были ранены.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Также 5 февраля оккупанты в очередной раз атаковали Херсон с временно оккупированного левого берега. В результате вражеского удара погибли четыре человека.
– Украинский телеведущий и волонтер Денис Христов показал кадры экстремальной поездки на Купянщину. На кадрах видно, как в районе села Табаевка работает украинская авиация: два вертолета выпускали ракеты и тепловые пастки в небе.
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