В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога: есть угроза удара

В Украине вечером в воскресенье, 11 августа, военные предупредили об угрозе российского обстрела. Режим тревоги охватил половину страны.

Видео дня

Причина – вероятность применения российскими оккупационными войсками баллистического вооружения с юга. Об этом в 19:17 сообщил официальный Telegram-канал Воздушны сил ВС Украины.

На карте тревог покраснели всех области (кроме запада страны, а также Донетчины).

В то же время неофициальные мониторинговые каналы писали, мол, угроза пусков баллистических ракет наблюдалась с нескольких направлений: из Курской и Воронежской областей России, а также временно оккупированного россиянами украинского Крыма.

Предварительно, во время этой тревоги РФ действительно применяла против Украины ракетное вооружение.

Около 19:50 прозвучал отбой тревоги, связанной с угрозой баллистического обстрела.

Призываем перейти в безопасное место, если в вашем населенном пункте прозвучала сирена! Не игнорируйте рекомендации военных, это может спасти вашу жизнь. Также напоминаем о запрете снимать и публиковать детали работы нашей ПВО или российских ударов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий заявил, что войска государства-агрессора России регулярно применяют против защитников Украины отравляющие химвещества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!