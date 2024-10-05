В боях против армии России погиб воин с Полтавщины Дмитрий Назаров. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Полтавщины Дмитрий Назаров. Свой последний бой он принял в Донецкой области 30 сентября.

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На щите защитник возвращается в родной Кременчуг, прощаться с Героем 7 октября. Об этом сообщили в Глобинской объединенной территориальной громаде.

"30 сентября 2024 года героически погиб, защищая территориальную целостность Украины во время агрессии войск Российской Федерации верный сын и любящий отец, преданный защитник Родины – Дмитрий Анатольевич Назаров. Соболезнования родным и близким!" – отмечено в сообщении.

Как пишет издание "Зміст", смертельные ранения защитник получил во время выполнения боевого задания вблизи Тернов, что на Донетчине.

Попрощаются с Дмитрием Назаровым на малой родине 7 октября.

В 11.00 начнется прощание в Кременчугском городском дворце культуры, в 12.00 – в Свято-Николаевском соборе. В 13:00 тело Героя повезут в Свиштовское кладбище, где его похоронят в мемориальном секторе почетных захоронений Защитников и Защитниц Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в Ривне простились с воином, погибшим в боях на Курщине. 32-летний Александр Матеяш встал на защиту родной земли весной.

Также сообщалось, что в сети показал последний бой 24-летнего защитника с Полтавщины на Курщине. Пулеметчик Виктор Медяник двое суток провел в полном окружении. Кадыровцы предлагали ему сдаться, однако воин отказался, решив бороться до последнего патрона. Поняв, что живым ему не выбраться, Виктор записал видео со своего последнего боя.