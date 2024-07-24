В боях в Донецкой области погиб 25-летний защитник с Черниговщины: его брат-близнец тоже на фронте. Фото

В Донецкой области, защищая Украину, погиб воин из Черниговской области Алексей Гурин. 25-летний защитник присоединился к рядам украинского войска в мае этого года.

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У воина остались мама и брат-близнец, также защищающий Украину на фронте. Трагическое известие сообщила глава Куликовской поселковой территориальной громады Юлия Постернак.

"С глубокой грустью извещаем о гибели на фронте нашего земляка – Гурина Алексея Васильевича из Кладьковки. Алексей родился 29 марта 1999 года в Кладьковке. После окончания местной школы учился в Нежинском областном педагогическом лицее по специальности математика. Позже учился на физико-математическом факультете Национального университета "Черниговский коллегиум" им Т.Г Шевченко. До мобилизации работал в ООО "Мегого" в Киеве", – говорится в сообщении.

В мае 2024 года Алексей отправился на фронт. Служил в должности оператора управления роты огневой поддержки 3-го десантно-штурмового батальона в/ч А0224.

"Недолгий век отмерила судьба молодому воину. К сожалению, 20 июля 2024 года во время выполнения боевых задач в районе села Парасковеевка Покровского района Донецкой области Алексей погиб, проявив стойкость и мужество в бою, до последнего вздоха оставаясь верным военной присяге", – рассказала Постернак.

Этой весной воин встретил свое 25-летие. Собственной семьи он создать не успел. Дома его ждала мама. Также у павшего Героя есть брат-близнец Андрей: он также защищает Украину в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения.

"Односельчане вспоминают Алексея как вежливого и приветливого парня. В школе был способным учеником, увлекался спортом. Вечная память, тебе земляк! Спасибо за защиту. Низко кланяемся и искренне сочувствуем семье погибшего воина. О прибытии Героя на щите на родную землю сообщим отдельно", – написала глава Куликовской поселковой ТГ.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб командир стрелкового отделения Полтавщины Андрей Ольховой. У Героя осталась маленькая дочь.

Также сообщалось, что в Кривой Рог вернули тело защитника Ярослава Корниевского, погибшего в начале полномасштабной войны. Родные Героя уверены, что Ярослава оккупанты застрелили в плену.

Кроме того, в боях за Украину погиб защитник из Ровенской области Павел Якимович. До полномасштабной войны воин, которому было 39 лет, работал учителем.