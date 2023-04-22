В боях за Бахмут погиб командир, освобождавший от оккупантов Харьковщину: был награжден орденом 'За мужество'. Фото

Защищая Украину от российского вторжения, 14 апреля упал в бою за Бахмут Александр Павлишин из Херсонщины. Он защищал Украину от агрессии РФ еще в 2014-15 годах, когда Москва начала полномасштабную войну – снова взял в руки оружие.

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Кавалер ордена "За мужество" ІІІ степени, Павлишин с побратимами освобождал Харьковщину, впоследствии, как командир отделения 17 танковой бригады, защищал Соледар и Бахмут. О гибели Героя, который смог уберечь своих побратимов, но не уберегся сам, сообщили в Нововоронцовской поселковой военной администрации.

Павший командир был уроженцем села Крещеновка Херсонской области.

"Черная полоса не оставляет нашу общину... Черные ленты не снимаются с наших флагов... Снова у нас горе... Вчера стало известно, что 14 апреля в тяжелых боях за Бахмут погиб наш крещеновец Александр Иванович Павлишин, 2 ноября 1980 года рождения. Александр защищал нашу страну еще с 2014 года, имеет орден "За мужество" III степени", – говорится в сообщении.

Тогда, в начале российской агрессии против Украины на Донбассе, в жаркие 2014-2015 годы, Павлишин защищал родную страну в рядах 79-й отдельной десантно-штурмовой Николаевской бригады.

Когда же РФ начала полномасштабное вторжение в Украину – в первый же день снова взял в руки оружие.

"До ноября 2022 года был в составе 22 батальона 92 бригады командиром отделения, и был одним из тех героев, которые освобождали Харьковщину", – рассказали на малой родине воина.

С ноября Павлишин перевелся в 17-ю танковую бригаду. С декабря вместе с побратимами он отправился на Донбасс.

"В декабре выходил в бой командиром отделения под Соледаром и январе командиром отделения под Бахмутом — всегда возвращал своих ребят живыми. А сейчас не выстоял сам... К сожалению, мы теряем лучших... К сожалению, герои умирают... Но те , кто остается жить, должны беречь их память и продолжить их дело — держать фронт, каждый на своем месте. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра. Вечная слава Герою", – отметили в Нововоронцовской поселковой военной администрации.

Мужественный командир не часто писал на своей странице в Facebook. Среди его последних сообщений – слова благодарности людям, которые собрали деньги и приобрели для него новую каску.

И в каждом сообщении Александр Павлишин излучал абсолютную уверенность: Россия в своей захватнической войне непременно потерпит поражение, это лишь вопрос времени. И тогда, как писал воин, "все будет Украина".