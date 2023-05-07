В боях за Бахмут погиб руководитель детского театра "Сказка" Дмитрий Кравец. Фото Героя

В Донецкой области на Бахмутском участке фронта погиб харьковчанин Дмитрий Кравец. Защитник Украины в мирной жизни был режиссером, автором пьес и руководителем детского театра "Сказка".

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У мужчины остались двое несовершеннолетних детей-близнецов и супруга. О трагедии сообщил свободовец, знакомый Кравца Юрий Нехода в Facebook.

"Я не воин, могу только помогать собратьям, мотивировать их и поддерживать". Так сказал Дмитрий в последнем разговоре, стыдливо оценивая свои боевые достижения", – написал Нехода.

Драматург и режиссер не только писал пьесы, но и занимался компьютерным дизайном. Когда его дети были маленькими, он выполнял свою работу ночью, а днем помогал ухаживать за близнецами, рассказал в Facebook-аккаунте бывший коллега Кравца Александр Гава.

"Позиция и убеждения Дмитрия всегда были нацелены на добро и радость, счастье и взаимопонимание. Мотивированный идеями нации, социальной и национальной справедливости, веры и любви к детям, семье и Украине, стал на защиту этих ценностей с оружием в руках. Светлая память! Герои не погибают!" – написал Юрий Нехода и выразил соболезнования родным и близким воина.

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