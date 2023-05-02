В Павлограде в результате ракетного удара РФ погиб 24-летний нацгвардеец. Фото
Вечером 30 апреля в Павлограде Днепропетровской области погиб воин Национальной гвардии Украины Богдан Мажуга. Когда Россия нанесла ракетный удар по городу, защитник находился на боевом дежурстве.
Нацгвардейцу было всего 24 года. Об этом сообщили в Facebook представители Лозовского городского совета.
Мажуга служил в НГ Украины стрелком 1-го стрелкового батальона в/ч 3024. У мужчины остались жена и родители.
Известно, что родился он 4 апреля 1999 года в селе Мальцевское Лозовского района, закончил Новоивановскую общеобразовательную школу, а потом Панютинский профессиональный аграрный лицей. Там получил квалификацию "тракторист-машинист сельскохозяйственного производства".
"У парня было много друзей, увлекался техникой и спортом... Богдан был порядочным человеком с большим сердцем и железной выдержкой, потому что, какие бы жизненные проблемы ни постигали его, он всегда поступал справедливо и разумно", – сказано в сообщении.
В Национальную гвардию Мажуга попал по срочной службе, которую проходил во Львове. После 9 месяцев подписал контракт и перешел служить в Павлоград.
Напомним, что из-за вражеской атаки по Павлоградскому району, которую оккупанты нанесли поздно вечером 30 апреля, 34 человека получили ранения. Среди них пятеро детей, самой маленькой девочке – 8 лет. Два человека погибли.
Было повреждено более 100 домов: 80 частных и еще 24 многоэтажки. Пострадали и другие здания и инфраструктура.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В ночь на 1 мая Российская Федерация устроила очередную воздушную атаку по Украине, используя крылатые ракеты. Украинские воины обезвредили 15 из 18 вражеских целей.
– Эта атака продолжалась с 02:30 ночи понедельника. Удар противника по Павлограду произошел за несколько часов до массированного обстрела.
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