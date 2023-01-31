В боях за Украину погиб известный атомщик Юрий Есипенко: в Госатомрегулировании сообщили о тяжкой потере. Фото

В боях за Украину погиб уникальный украинский специалист в сфере использования ядерной энергии. Колоссальный опыт, ответственный пост в Госинспекции ядерного регулирования и три высших образования не помешали Юрию Есипенко в первые дни полномасштабного вторжения России добровольцем пойти защищать родную землю.

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Он отражал вражеские нашествия в самых горячих точках и находил время, чтобы консультировать коллег, ликвидировавших последствия агрессии на своем, мирном "фронте", а также верил, что Украина скоро победит – и мечтал уже летом вернуться домой. О тяжелой потере сообщили в Госатомрегулировании.

"26 января 2023 года, на 47 году жизни, в бою с российскими захватчиками погиб начальник Центрального инспекционного отдела – государственный инспектор Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Юрий Николаевич Есипенко", – говорится в сообщении.

В Госатомрегулировании рассказали, что Юрий Есипенко был уникальным украинским специалистом в сфере использования ядерной энергии, в частности, занимался вопросами культуры безопасности и системы управления деятельностью. Мужчина получил три высших образования за период 1999-2010 годов по квалификациям магистра и преподавателя физики, экономиста, инженера-энергетика. За плечами имел колоссальный опыт работы: более 10 лет в ГП "Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности"; с 2007 года и до самой мобилизации – долгий путь работы в Госатомрегулировании – от главного специалиста до начальника.

"Бесспорный авторитет среди украинского и мирового сообщества атомщиков. Множество научных исследований, лекций и консультаций как в Украине, так и по всему миру… Он не захотел и не смог быть в стороне от войны. С началом полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года, Юрий Николаевич пошел добровольцем в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Был мобилизован и сначала защищал Киев в рядах территориальной обороны. Впоследствии принимал участие в самых ожесточенных боях за независимость нашего государства на самых горячих участках фронта", – рассказали коллеги павшего Героя.

Даже с передовой Юрий Есипенко помогал коллегам на их мирном "фронте".

"Защищая Украину с оружием в руках, Юрий Есипенко до последнего оставался преданным фанатом своей мирной специальности – подсказывал, помогал, консультировал своих коллег. В последний раз Юрий Есипенко выходил на связь 25 января 2023 года. А затем наступила звенящая тишина… Сотрудники Государства "ГНТЦ ЯРБ" (Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности ГП Госатомрегулирование Украины. – Ред.), которые долгие годы проработали с Юрием Николаевичем Есипенко, со слезами на глазах вспоминают его как искреннего друга, порядочного и высокообразованного человека, отзывчивого и всегда открытого для всех и готового прийти на помощь", – подчеркнули в Госатомрегулировании.

В новогоднюю ночь Юрий Есипенко озвучил свое самое заветное желание. В одном из своих последних сообщений, 31 декабря, он поделился планами о коротком отпуске в апреле – и уверенностью, что к лету украинские воины выгонят агрессора из родной земли.

"Поздравляю нас всех с новым годом! Годом нашей победы. Взял отпуск в апреле, потому что летом уже надеюсь на конец войны и демобилизацию! Так и будет! Вернусь домой и включу свет во всех комнатах!" – написал тогда Есипенко.

В комментариях, отвечая на приветствие друзей, Юрий выражал уверенность в скорой победе Украины и в том, что 2023 год принесет хорошие новости для Украины.

После трагического известия о гибели воина-ученого радостное предчувствие в комментариях сменила волна скорби.

"Юрчик уже дома... Скорбим вместе с его родными. Однако встретимся у Господа Иисуса Христа и возрадуемся, потому что Иисус преодолел смерть!", "До встречи, брат, в объятиях нашего Отца! Скучаем", "Ты включал свет в наших сердцах. .. Вечная память", – пишут друзья воина.

Сам Юрий Есипенко точно знал, зачем бросил все и ушел на фронт и от какого страшного врага он защищал родную страну и свой народ. После одной из массированных ракетных атак он дал исчерпывающую характеристику Российской Федерации и ее целям в войне против Украины.

"Злостные дебилы с ракетами достигли своего. Миллионы людей остались без света, тепла, воды. Умерли люди, подключенные к аппаратам, затопило шахты, замерзли цветы в оранжереях, испортилась продукция в холодильниках, не приехали скорые и поезда, не открылись аптеки, магазины, не проведены даже онлайн-уроки. На болотах, наверное, сегодня национальный праздник. Столько вреда и боли смогли нанести. Херсон разбит, разграблен. Села разбиты и безлюдны. Сады изломаны и заминированы. Такими, наверное, должны быть все города и села в Украине? Это и есть их истинная цель. Не слушайте, о чем они говорят! Смотрите, что они делают там, куда дотянулись. Господи, дай силы и мудрости нашим воинам изгнать эту злобную орду из Украины", – написал тогда воин.

И он не сомневался, что Украина обязательно очистится от захватчиков.

Напомним, на днях стало известно, что в боях за Украину погиб журналист и писатель Игорь Терехин из Одессы. Он встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. У Героя остался маленький сын.

Также появилось известие о гибели защитника с позывным "Русик". Уроженец Житомира Руслан Обломов вместе с беларускими добровольцами сражался с оккупантами на фронте и погиб, не выпуская оружия из рук.

Кроме того, 21 января в районе Соледара погибли харьковские альпинисты Александр Заколодный и Григорий Григорьев. 35-летние защитники дружили до войны и в один день отдали жизнь за Украину.

А во Львовской области ранее похоронили 21-летнюю разведчицу Татьяну-Анастасию Мациевскую, защищавшую Украину на фронте. Она погибла недалеко от Бахмута Донецкой области.