В боях за Украину погиб командир Измаильского батальона терробороны подполковник Сергеев
На поле боя жизнь за Украину отдал подполковник Вооруженных сил Украины Анатолий Сергеев. Он был первым командиром Измаильского батальона территориальной обороны (Одесская область).
Трагедия произошла 27 марта. Смерть Героя подтвердил в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко. Он передал родным нашего защитника слова поддержки и соболезнования.
"В первые недели полномасштабной военной агрессии России против Украины под руководством Анатолия Андреевича формировался Измаильский батальон территориальной обороны и выполнялись важные задачи обороны юга Одесщины", – рассказал городской глава.
Почти два года украинец защищал страну в составе одесской 126 бригады ТрО. Ее воины держали фронт под Николаевом и принимали участие в деоккупации правого берега Херсонской области.
Как писал OBOZ.UA:
– В районе населенного пункта Новоалександровка Запорожской области оборвалась жизнь украинского военнослужащего Ярослава Багрия. 46-летний Герой был родом из Закарпатской области.
– На войне с российскими оккупантами погиб доброволец Олег Федосеев. Он вместе с отцом служил в подразделении "Сліпа лють" Украинской добровольческой армии.
– В Миргороде на Полтавщине недавно похоронили Дмитрия Фишера – летчика Воздушных сил ВСУ, который отдал жизнь за Украину еще 5 июня 2022 года. Долгое время пилот считался пропавшим без вести. Его тело, по данным СМИ, удалось эвакуировать разведчикам спецподразделения ГУР МО.
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