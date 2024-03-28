Вернулся на щите: в боях в Запорожье погиб защитник с Закарпатья. Фото

Во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новоалександровка Запорожской области оборвалась жизнь украинского военнослужащего Ярослава Багрия. 46-летний Герой был родом из села Каменское Закарпатской области.

Трагическое известие сообщили в Facebook Каменской ТГ. Свой последний бой воин принял 26 марта. В громаде выразили искренние соболезнования семье погибшего Героя.

"Мы должны навсегда запомнить, какую жертву платят наши Защитники, чтобы мы могли жить в свободной стране, рассказывать об их подвигах своим потомкам и молиться за тех, кто до сих пор защищает нашу землю", – отметили в сообщении.

Напомним, также на фронте оборвалась жизнь младшего сержанта Мацко Николая Михайловича с Полтавщины. Воин был командиром 2-го стрелкового отделения 3-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты. Воин защищал украинские земли от противника в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На войне с российскими оккупантами погиб доброволец Олег Федосеев. Он вместе с отцом служил в подразделении "Сліпа лють" Украинской добровольческой армии.

– Также погиб российский доброволец Дани Таммам Акель с позывным "Апостол", воевавший в составе легиона "Свобода России". Гражданин России стал известен после того, как был осужден в РФ по так называемому санитарному делу, за участие в митинге в поддержку Навального.

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