В боях за Украину погиб журналист и писатель Игорь Терехин из Одессы. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб одесский журналист, писатель и ресторатор Игорь Терехин. Он защищал Украину от врага с первых дней вторжения РФ.

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У Героя остался маленький сын. О гибели воина сообщают одесское издание "Думская" и друзья Терехина.

"На фронте погиб одесский журналист, писатель, ресторатор Игорь Терехин. О гибели Игоря Терехина, который с первых дней полномасштабного вторжения защищал Украину от российских оккупантов, сообщили в соцсетях его друзья. У погибшего защитника остался маленький сын", – написала "Думская".

Исполнено боли и щемящей нежности к Герою, ушедшему так рано, и сообщение его подруги, известной волонтерки, поэтессы, арт-эксперта и ресторатора Таты Кеплер.

"Прощай, моя талантливая писательская попка. Спасибо тебе за вино, Одессу и винодельни в Бордо. Спасибо за шутки и разговоры о книгах. Спасибо просто за то, что ты случился с нами всеми. Мир стал пустее без тебя. Ты должен мне еще несколько несколько писем и сборник рассказов. До встречи, друг, на том конце", – пронзительно простилась она с воином.

"На войне нет никаких пауз. Если вам кажется, что события замедлились, то это далеко не так. Иногда может казаться, что плохих новостей с фронтов больше. Но помните, что все новое в ваших лентах – это ощущения военных. Держите кулаки, иногда молитесь за своих, ведь так или иначе все это ради вас, ради тебя", – написал в одном из последних сообщений на своей странице в Facebook Игорь Терехин.

И эти его слова сейчас звучат как завещание.

Напомним, в боях за Украину погиб защитник с позывным "Русик". Уроженец Житомира Руслан Обломов вместе с беларускими добровольцами сражался с оккупантами на фронте и погиб, не выпуская оружия из рук.

Также сообщалось, что 21 января в районе Соледара погибли харьковские альпинисты Александр Заколодный и Григорий Григорьев. 35-летние защитники дружили до войны и в один день отдали жизнь за Украину.

А во Львовской области ранее похоронили 21-летнюю разведчицу Татьяну-Анастасию Мациевскую, защищавшую Украину на фронте. Она погибла возле села Дилиевка, недалеко от Бахмута Донецкой области.