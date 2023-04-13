В боях за Украину погибли добровольцы из США Эдвард Валтер Уилтон и Грейди Курпаси

На войне в Украине, в боях против российских захватчиков, погибли двое добровольцев из США – Эдвард Валтер Уилтон и Грейди Курпаси. Информацию о первом из Героев подтвердили в Государственном департаменте страны.

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Об этом сообщило издание Daily Beast. Представитель Госдепа из уважения к семье Уилтона не раскрыл никаких подробностей гибели бойца.

О гибели ветерана морской пехоты США Курпаси сообщили на платформе по сбору средств GoFundMe. Там отметили, что боец уехал тренировать солдат, но из-за интенсивности войны и потребности в опытных лидерах Грейди наконец повел отряд в бой и погиб.

Напомним: ранее в боях с российскими оккупантами погиб воин из Грузии Арсен Кецбая. В последние годы защитник Украины жил в нашей стране. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ 24 февраля прошлого года в боях за Украину погибли более 40 граждан и уроженцев Грузии, имеющих украинское гражданство.

Также в марте за одну неделю свои жизни за Украину отдали трое добровольцев из Польши. Все трое скончались в результате тяжелых ранений, полученных на востоке Украины во время вражеских артиллерийских обстрелов.

Еще одного добровольца из Польши, получившего тяжелые ранения, смогли перевезти в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также в боях за Украину погиб польский доброволец, командир взвода в Иностранном легионе. Польский воин по имени Михал защищал Украину с апреля прошлого года, недавно он получил орден "За мужество" от президента Украины Владимира Зеленского;

– также в боях за Украину погиб доброволец из Франции, воевавший в рядах Международного легиона территориальной обороны ВСУ. Он стал восьмым гражданином своей страны, погибшим в битве с российским агрессором.

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