В бою за Украину погиб глава чеченской общины Кривого Рога Магомед-бей Ганиев

На войне за свободу Украины с оккупационной армией России погиб военный Магомед-бей Ганиев, который воевал в батальоне имени шейха Мансура. С 2021 года он возглавлял чеченскую диаспору Кривого Рога.

О гибели бойца сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады 8-го созыва Андрей Лозовой в четверг, 28 сентября. Последний бой воин принял на одном из самых горячих участков на фронте – на Запорожском направлении.

"К большому сожалению, есть подтверждение, что в бою на Запорожском направлении погиб глава чеченской общины Кривого Рога Магомед-бей Ганиев. Почивай с миром, Мага. ИншАлла! Помолитесь за его душу по-своему: кому как с Богом приятнее. Или просто вспомните добрым словом", – написал он.

Лозовой добавил, что Ганиева похоронят на мусульманском кладбище в Киеве.

Видео дня

Как пишет издание "Рудана", военный был родом из Ингушетии, проживал в Кривом Роге и с 2021 года являлся главой чеченской общины города. Магомед профессионально занимался спортом и имел семью – жену и двух дочерей.

В своем завещании военный просил похоронить его на мусульманском кладбище в украинской столице. Траурную церемонию будут готовить имам и министр обороны Чеченской Республики Ичкерия, который отправился в Украину для срочной подготовки похорон.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты снова нанесли Украине кровоточащую рану, которая никогда не заживает. В боях на Донбассе погиб боец 59-й бригады отдельного штурмового батальона "Айдар" Владимир Ищенко, воевавший за свободу нашей страны с 2014 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!