В Буче до сих пор есть пропавшие без вести, количество жертв РФ еще может возрасти, – Небытов

После деоккупации в Буче были обнаружены тела 422 погибших мирных жителей, а всего в Бучанском районе найдено 1190 тел. Однако окончательное число жертв, погибших в результате действий российских террористов, еще не установлено, поскольку продолжаются поиски пропавших без вести украинцев.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции и начальник криминальной полиции Андрей Небытов в программе "Единые новости". Он также сообщил, что полицией было начато более 116 тысяч уголовных производств в связи с военными преступлениями России в Украине, из них 23 тысячи случаев были совершены именно на территории Киевщины.

31 марта 2022 года полицейские одними из первых попали в деоккупированный город Буча и стали свидетелями трагедии, произошедшей там.

Правоохранители документировали ужасающие последствия российской агрессии, такие как пыточные, массовые убийства мирных граждан и разрушения. Число погибших и замученных людей еще не окончательно, поскольку многие жители пропали без вести, и их поиск продолжается.

На сегодняшний день считаются пропавшими без вести 514 человек с Киевщины. Также остаются неопознанными 180 тел наших граждан.

Напомним, что в воскресенье, 31 марта, – вторая годовщина освобождения Бучи Киевской области от российских захватчиков. В этот день первая леди Елена Зеленская отметила, что после пережитых ужасов сегодня город является символом надежды и возрождения.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Украина вспоминает вторую годовщину освобождения Киевщины от российской оккупации. В частности, 28 марта 2022 года был освобожден город Ирпень, 31 марта – Буча, 1 апреля – Гостомель, а уже 2 апреля вся территория Киевской области была деоккупирована.

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