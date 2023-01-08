В Бундестаге раскритиковали правительство Германии из-за поставок БМП Marder без танков Leopard

Представители немецкого Бундестага раскритиковали правительство ФРГ за промедление с поставками военной техники для Вооруженных сил Украины. Часть политиков считает, что не стоит останавливаться на БМП Marder, нужно передать Киеву и танки Leopard.

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Заместитель председателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт в интервью Funke Mediengruppe (фрагменты материала были опубликованы 8 января) заявила, что "неправильно" одобрить поставки Marder, но не Leopard.

Она призвала федеральное правительство Германии не останавливаться на этом шаге. "Мы должны сделать и предоставить все возможное. Это касается и танков Leopard", – подчеркнула политик, представляющая фракцию "Зеленых".

Заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубики (также является вице-председателем парламента ФРГ), сказал в интервью, что "было бы разумно поставить не только Marder, но и танки Leopard".

Он заявил, что решения Германии нужно тесно прорабатывать вместе с партнерами по НАТО, потому что ФРГ в этом вопросе Германия не должна действовать в одиночку.

Напомним: 6 января официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что немецкими БМП Marder планируется оснастить один украинский батальон, для чего потребуются примерно 40 таких машин. Поставки должны быть осуществлены в первом квартале 2022 года.

Для того, чтобы воины ВСУ прошли обучение, необходимо около восьми недель, заявляла немецкая сторона.

Отметим, что около 49% граждан Германии считают ошибочной запланированную поставку Украине бронированных машин пехоты Marder. 40% поддерживают решение передать бронемашины Киеву, 11% опрошенных не определились или не ответили на вопрос.

Как писал OBOZREVATEL:

– ФРГ также поставит нашей стране зенитно-ракетный комплекс Patriot. Заявляется, что это произойдет в течение первых трех месяцев 2023 года.

– Недавно Берлин анонсировал, что намерен передать защитникам Украины дополнительные зенитные самоходные установки Gepard.

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