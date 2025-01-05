В Часовом Яре и Торецке продолжаются городские бои: детали

В районах городов Часов Яр и Торецк Донецкой области продолжаются интенсивные боевые действия. Войска страны-агрессора РФ регулярно проводят там атаки – враг пытается продвинуться, но не имеет существенного успеха.

Видео дня

В обоих населенных пунктах идут городские бои. Об этом в эфире телемарафона 4 января рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, в Часовом Яре более-менее стабильная линия фронта: россияне на одной стороне канала Северский Донец – Донбасс, украинцы на другой стороне и контролируют большую часть города.

"Несмотря на достаточно столь регулярные российские атаки, несмотря на то, что они при этом параллельно пытаются накапливать резервы и бить еще и дополнительными резервными группами, там особого прогресса нет", – отметил военный.

На Торецком направлении тоже продолжаются интенсивные бои, но продвижения у россиян нет. Войска РФ пытаются "цепляться за каждый маленький населенный пункт, за каждое село и поселок, за каждый дом".

Напомним: Россия привлекла к наступлению на город Часов Яр более 10 тысяч солдат. Они каждый день предпринимают попытки перейти канал, чтобы продвинуться вперед.

Также мы писали о том, что Часов Яр страдает от постоянных российских обстрелов и дроновых атак. БПЛА армии РФ фактически устраивают сафари на гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, российским оккупантам в Торецке Донецкой области трудно продвигаться из-за большого количества промышленных объектов, где воины Сил обороны Украины обустроили свои позиции. В то же время враг приближался к основной шахте города, однако украинским защитникам есть за что держаться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!