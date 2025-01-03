В Часовом Яре вражеские дроны фактически устраивают "сафари" на гражданских: в ГВА рассказали о ситуации

Часов Яр Донецкой области страдает от постоянных российских обстрелов и дроновых атак. БПЛА армии ВС РФ фактически устраивают "сафари" на гражданских.

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О ситуации рассказал начальник городской военной администрации Сергей Чаус. В эфире телеканала "Эспрессо" в пятницу, 3 января, он назвал обстановку очень напряженной.

"Постоянные бои и атаки делают город крайне опасным. Украинские военные удерживают позиции и сдерживают наступление врага, однако ситуация осложняется активным использованием вражеских дронов", – заявил чиновник.

Люди, которые не эвакуировались из города, пытаются выжить. Это преимущественно пожилые граждане, отметил Чаус. Большинство из них живут на первых этажах многоэтажек или в подвальных помещениях, прячась от российских обстрелов.

"Одна из самых сложных проблем – вражеские дроны. Вчера [2 января] пожилой человек снова погиб в результате сбросов с дрона. Вражеские дроны фактически устраивают "сафари". Для них неважно, человек просто идет по улице или перебегает из подвала к своему дому. Но, несмотря на сложную ситуацию, количество заявок на эвакуацию постепенно уменьшается", – рассказал Чаус.

Как писал OBOZ.UA, российские оккупанты, которых Кремль отправил на украинскую землю под предлогом "защиты Донбасса", уничтожили Часов Яр. Город уже превращен россиянами в сплошные руины.

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