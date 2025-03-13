В Черкасской области мужчина получил две повестки, но не появился в ТЦК: как его наказали

В Черкасской области 48-летнего жителя Михайловской общины приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от призыва. Мужчина дважды получал повестки, но ни разу не явился в ТЦК.

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Об этом сообщили в прокуратуре. В апреле 2023 года он должен был прибыть в пятый отдел Черкасского РТЦК для отправки в воинскую часть.

Однако без уважительных причин проигнорировал эту обязанность. Получив ответное сообщение, снова не появился.

Суд признал его виновным по статье 335 Уголовного кодекса Украины. Приговор – три года лишения свободы.

"Прокуроры в суде доказали, что в апреле 2023 года мужчина, будучи пригодным к военной службе и находясь на военном учете, без уважительных причин не явился в пятый отдел Черкасского РТЦК и СП для отправления в воинскую часть, хотя был заранее предупрежден о необходимости явки. службу", – сказала спикер Черкасской областной прокуратуры Ирина Сакун.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области мужчина получил повестку, но уклонился от мобилизации. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Свое нежелание идти на службу военнообязанный аргументировал тем, что сам воспитывает сына, мать которого проживает отдельно.

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