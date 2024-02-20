В Черкасской области мужчина уклонился от мобилизации из-за 'онкобольной матери': какое решение принял суд

В Черкасской области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. Свои действия он объяснил тем, что должен ухаживать за онкобольной матерью, однако вину в суде признал и раскаялся.

Суд пришел к выводу, что оснований для получения отсрочки от мобилизации у подсудимого не было, его приговорили к трем годам лишения свободы с заменой на год испытательного срока. Об этом говорится в приговоре Монастырищенского районного суда Черкасской области, на который обратили внимание журналисты ТСН.

Как следует из текста приговора, в декабре 2023 подсудимый прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к мобилизации. Тогда же мужчина получил повестку. Однако от призыва он отказался.

Уже во время судебного процесса мужчина признал вину и заявил, что раскаивается в своем поступке. Свои мотивы подсудимый объяснил тем, что у него больная мать. По его словам, она страдает "онкологическим заболеванием 4-й степени, в случае его мобилизации его она не способна самостоятельно за собой ухаживать и может умереть от холода или голода".

По словам мужчины, его родная сестра, проживающая в Черкассах, отказалась переезжать к матери, чтобы присмотреть за ней.

Впрочем, суд учел, что инвалидность для матери подсудимого не была установлена. Следовательно, у него не было оснований для отсрочки.

"В настоящее время у него нет оснований для отсрочки на период мобилизации, поскольку его мать не является лицом с инвалидностью, в отношении его матери отсутствует решение ВКК о необходимости в обеспечении ухода. После возбуждения уголовного производства, он обращался в Монастырищенскую многопрофильную больницу по поводу оформления инвалидности, однако его мать отказалась проходить обследование врачей и в силу своего состояния не транспортабельна. Просит строго не наказывать, выражает сожаление по поводу совершенного", – говорится в тексте приговора.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК. Он приговорен к 3 годам лишения свободы с заменой на 1 год испытательного срока.

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