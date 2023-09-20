В Черкасской области задержан мужчина, который требовал деньги у семей погибших воинов ВСУ: угрожал расправой. Фото

В Черкасской области задержан мужчина, который требовал деньги у родственников погибших воинов ВСУ. В случае отказа злоумышленник угрожал потерпевшим насилием и физической расправой.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Фигурант требовал от семьи погибшего военнослужащего ВСУ почти 800 тыс. грн с денежной помощи, которую семья получала от государства.

Правоохранители задержали его на горячем, когда тот получал часть суммы в размере 200 тыс. грн. Как было установлено, злоумышленником оказался 38-летний житель Умани.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства мужчины правоохранители изъяли денежные средства, сим-карту и мобильный телефон, которые использовались для совершения преступления. Также были обнаружены и изъяты две боевые гранаты.

Фигуранту было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления согласно статье 189 часть 4 УКУ – вымогательство. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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За совершенное преступление мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, что сотрудники СБУ задержали руководителя одного из отделов таможни Волынской области и главного инспектора. Злоумышленники организовали преступную схему, где получали незаконное вознаграждение в обмен на обещание не создавать искусственных помех при ввозе иностранной продукции в Украину.

Ранее на Львовщине чиновнице военкомата сообщили о подозрении в получении взятки. По данным следствия, старший офицер за 1 тыс. долларов обещала жителю Львовского района помочь уклониться от призыва.

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