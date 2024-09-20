В Чернигове проверили фортификации вокруг города: какие нарушения обнаружили. Фото

В Чернигове проводят укрепление оборонных сооружений вокруг города, средства на сооружение которых были выделены из местного бюджета. Проверка качества выполнения этих работ выявила значительные нарушения.

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Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. Он признался, что был шокирован увиденным.

"Считаю, что состояние фортификации вокруг Чернигова требует отдельного разбирательства", - заявил Брижинский.

По его словам, проверка была сделана во исполнение решения Совета обороны области. Ее проводила комиссия, в которую присоединили представителей военного командования, правоохранительных органов и инженеров. Составлены акты с соответствующими фотоматериалами и выводами.

Брижинский отметил, что обратился в Совет обороны области с ходатайством рассмотреть результаты проверки фортификации на одном из очередных заседаний.

"От себя скажу, что во время проверок и выездов на локации некоторые вещи меня как военного шокировали. Речь и о качестве материалов и о том, как эти работы выполнили. Ведь за строительство фортификации уплатили из бюджета города", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский посетил Черниговскую область, где он осмотрел строительство фортификационных сооружений и линии обороны на границе с Россией. Учитывая, что президент остался доволен, укрепления вокруг самого Чернигова ему не показывали.

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