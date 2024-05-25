В Чернигове во время тревоги прогремел взрыв: первые подробности

В Чернигове днем 25 мая был слышен взрыв. В этот момент в области была объявлена воздушная тревога.

Как передают местные СМИ, взрыв прогремел около 13:46. "Взрыв ориентировочно на северных окраинах Чернигова. Находитесь в укрытиях, не снимайте работу ПВО и не выкладывайте фото с места прилетов", – сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Руководитель Черниговской ОВ Вячеслав Чаус также призвал находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

И. о. мэра Чернигова, секретарь городского совета Александр Ломако по состоянию на 14.22 сообщил, что звуки взрыва, который во время тревоги слышали черниговцы – "не на территории города".

"Разрушений или повреждений непосредственно в Чернигове не зафиксировано. Ждем более подробной информации от ответственных официальных лиц", – говорится в сообщении.

И. о. директора департамента по вопросам гражданской защиты и охранной работы Черниговской ОВА Станислав Юрченко сказал "Суспільному", что, действительно, взрыв произошел за пределами областного центра.

"Погибших, травмированных, а также повреждений нет", – рассказал он.

При этом в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке и угрозе применения авиационных средств поражения.

А по состоянию на 13:56 в ведомстве информировали о скоростной цели с севера через Черниговщину в направлении Киева.

В 14:13 воздушная тревога на Черниговщине была отбита.

По состоянию на 14:20 мониторинговые каналы сообщили о движении разведывательного БПЛА врага в направлении Чернигова с Сумщины.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 17 апреля войска РФ нанесли тройной ракетный удар по Чернигову, убив 18 человек. Еще 78 человек были ранены.

Накануне в Генштабе ВСУ рассказали, что армия России наращивает группировки на границе с Черниговщиной и Сумщиной. Оттуда оккупанты бьют "Шахедами", из авиации и артиллерии, а также совершают сковывающие действия.

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