В Черном море усилилась минная опасность: появилось предупреждение

В воскресенье, 12 марта, в Черном море начался шторм. В этой связи усилилась минная опасность.

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Соответствующее предупреждение было опубликовано в Telegram "Одесса. Официально". Утром порывы ветра будут достигать 15-18 м/с, днем - 9-14 м/с.

Напомним, что вражеские мины представляют опасность не только на Черноморском побережье Украины. Из-за большого количества взрывоопасных предметов на освобожденных от российских окrупантов территориях наше государство рискует также не засеять около 500 тыс. га. Речь идет о районах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

В то же время для посевной вообще не будет доступен ряд районов в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. В южных областях, по предварительным расчетам, можно будет очистить jn мин от 30 до 60% посевных площадей.

Как отметило издание NYT, аграрная промышленность не может развиваться в Украине из-за минирования полей. Работники, которые решают, несмотря на все опасности, выходить на поля, подвергаются значительным рискам. Пока нет никаких признаков того, что сельское хозяйство в ближайшее время снова станет двигателем украинской экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Херсонской области двое мужчин погибли, взорвавшись на российской мини, которую, отступая, покинули оккупанты. Они решили проехать на автомобиле по дороге, не убедившись в безопасности маршрута, что стало роковой ошибкой;

– в Изюме на Харьковщине восемь детей получили ранения в результате взрыва мины. Они были доставлены в медицинское учреждение.

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