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В DeepStatе показали, как FPV-дроны передают "поздравления" оккупантам на левобережье Херсона. Видео

Марина Погорилко
War
2 минуты
96
В DeepStatе показали, как FPV-дроны передают 'поздравления' оккупантам на левобережье Херсона. Видео

Украинские защитники на левобережье Херсона напомнили российским оккупантам о своем присутствии. FPV-дроны 35 бригады морской пехоты поразили по меньшей мере две военные страны-агрессора.

Эффектное видео показали в Telegram-канале Deep State. На кадрах видно, как оккупанты спокойно разгуливали по позициям, когда вокруг начали раздаваться взрывы.

В DeepStatе показали, как FPV-дроны передают "поздравления" оккупантам на левобережье Херсона. Видео

Напомним, общественный активист Сергей Стерненко показал видео, на котором видно, как во время атаки украинского дрона оккупант не бросил своего раненого товарища, а "помог" ему поскорее умереть. Оккупант просто расстрелял своего сослуживца и скрылся. Атаку на укрытие оккупантов устроили бойцы роты ударных БпАК 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские пограничники с помощью FPV-дронов испепелили автомобиль оккупантов и позицию захватчиков на юге.

– Нацгвардейцы уничтожили два российских "танка-сарая" на Лиманском направлении. Умелым операторам FPV-дронов дополнительная защита российских танков не помешала.

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