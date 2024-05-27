В DeepStatе показали, как FPV-дроны передают 'поздравления' оккупантам на левобережье Херсона. Видео

Украинские защитники на левобережье Херсона напомнили российским оккупантам о своем присутствии. FPV-дроны 35 бригады морской пехоты поразили по меньшей мере две военные страны-агрессора.

Эффектное видео показали в Telegram-канале Deep State. На кадрах видно, как оккупанты спокойно разгуливали по позициям, когда вокруг начали раздаваться взрывы.

Напомним, общественный активист Сергей Стерненко показал видео, на котором видно, как во время атаки украинского дрона оккупант не бросил своего раненого товарища, а "помог" ему поскорее умереть. Оккупант просто расстрелял своего сослуживца и скрылся. Атаку на укрытие оккупантов устроили бойцы роты ударных БпАК 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские пограничники с помощью FPV-дронов испепелили автомобиль оккупантов и позицию захватчиков на юге.

– Нацгвардейцы уничтожили два российских "танка-сарая" на Лиманском направлении. Умелым операторам FPV-дронов дополнительная защита российских танков не помешала.

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