Оккупант застрелил своего товарища после атаки дрона и скрылся: видео попало в сеть

Военнослужащий армии РФ доказал пропагандируемую Кремлем фразу о "своих не бросаемых". Во время атаки украинского дрона он не бросил своего раненого товарища, а "помог" ему поскорее умереть.

В частности, оккупант просто расстрелял сослуживца и скрылся. Его действия "глазами" другого БПЛА зафиксировали на камеру воины ВСУ, видео опубликовал в Telegram-канале общественный активист Сергей Стерненко.

"Кац*п застрелил своего раненого товарища вместо того, чтобы оказать помощь", – говорится в подписи к кадрам.

Он уточнил, что атаку на укрытие оккупантов устроили бойцы роты ударных БпАК 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Защитники забросали его дронами-камикадзе, уничтожая живую силу врага.

Один из дронов залетел в ногу российскому военнослужащему, скрывавшемуся за стеной разрушенного дома. Рядом с ним находился товарищ, который, однако, не стал его спасать, а пристрелил.

В дальнейшем россиянин начал бежать, но, возможно, вскоре и сам отправился вслед за убитым соратником, ведь как только он заскочил в посадку, его догнал еще один дрон-камикадзе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее защитники рассказывали о фактах самоубийств в рядах оккупантов на Лиманском направлении. Военнослужащие оккупационной армии РФ прибегают к такому, потому что понимают, что их в любом случае ждет смерть, ведь за попытку бежать расстреляют свои же.

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