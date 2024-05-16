Боятся, что расстреляют свои: оккупанты совершают самоубийства на поле боя, потому что имеют приказ не возвращаться назад, – военный ВСУ

Военнослужащие оккупационной армии РФ, которых командование согнало на Лиманское направление, часто совершают самоубийства. Они понимают, что их в любом случае ждет смерть, ведь за попытку сбежать расстреляют свои же.

Запуганные путинские солдаты идут штурмовать украинские позиции и опять-таки становятся "грузом 200". Об этом рассказал боец 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Станислав, передает "Суспільне".

По его словам, российские войска активно атакуют позиции Сил обороны на Лиманском направлении уже больше месяца. В бой их командование посылает группы пехоты, приказывая ни при каких условиях не возвращаться назад.

Именно поэтому на поле боя фиксируют случаи самоубийств среди раненых солдат ВС РФ, которым удалось выжить в штурмах. Боец Станислав говорит, что защитники видели очень дикие случаи самоубийств.

"Им запрещают возвращаться назад и это видно по их поведению. Раненые, даже не очень тяжелые, которые могли бы отступить, они выбирают застрелиться или подорвать гранату. Или даже дикие случаи, когда ножами себя убивали", – вспомнил он.

Военный говорит: оккупанты запуганы, что их расстреляют свои же. Украинская разведка это подтверждает, отмечая, что в рядах армии РФ постоянно случаются внесудебные казни: отошедших российских штурмовиков расстреливают целыми группами.

В то же время, добавил Станислав, живой силы у врага достаточно. Поэтому ВСУ, чтобы эффективно сдерживать наступление россиян, нужно больше артиллерии и снарядов.

"Все это крайне необходимо в огромном количестве. А также беспилотники: и "мавики", ударные БПЛА типа FPV, и бомберы, потому что сейчас на них держится фронт", – признал боец.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях ГУР обнародовал перехват разговоров оккупантов из Харьковского направления, подтверждающий отказ солдат армии РФ идти в наступление. Российские командиры в ответ угрожали им заградотрядами и расстрелом.

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