В Десантно-штурмовых войсках ВСУ появился новый корпус: какие бригады в него вошли

8 корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины официально сформирован и введен в состав боевых подразделений. Это новый орган военного управления, значительно усиливающий эффективность командования и координации действий десантных бригад на передовой.

Видео дня

Об этом сообщил Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. По их словам, формирование нового корпуса позволит эффективно управлять подразделениями, своевременно комплектовать их личным составом и оперативно снабжать всем необходимым для выполнения боевых задач.

Ядро корпуса формируют опытные офицеры и сержанты, обладающие реальным боевым опытом и знающие, как воевать против жестокого и коварного врага. Командиром корпуса назначен Герой Украины, полковник Дмитрий Волошин.

"Четкая планировка и координация, прочный кулак и концентрация на направлении - те принципы, по которым будет воевать 8 корпус ДШВ!", - подчеркнул полковник.

В его состав вошли как известные бригады с боевым опытом еще с АТО/ООС, так и новые формирования, созданные уже после полномасштабного вторжения РФ:

46 отдельная аэромобильная бригада

71 отдельная егерская бригада

80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада

82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада

95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада

148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада

Также в корпус входят подразделения боевого и логистического обеспечения.

Как сообщал OBOZ.UA, десантники взяли в плен пятерых российских солдат в Курской области. Военнослужащие из разных регионов РФ, поверившие кремлевской пропаганде и подписавшие контракт, прибыли убивать украинцев и вместо этого оказались в плену.

Каждый из них на камеру назвал свое имя, звание, должность и место службы. Видео с пленными было обнародовано на странице Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Напомним, на направлении ответственности и Третьей штурмовой бригады за сутки было уничтожено около 300 российских оккупантов — это ориентировочно половина батальона. В бригаде отметили, что это одна из самых больших зафиксированных потерь врага за короткий промежуток времени.

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