В Днепре гражданские избили военного медика, спутав его с работником ТЦК: что известно

По сети ширится информация о том, что в Днепре гражданские граждане избили военного медика, спутав его с работником ТЦК. Однако в полиции сообщили, что к ним подобные обращения не поступали.

Об этом в полиции города Днепра сообщили в комментарии OBOZ.UA. Так, в соцсетях появился пост о том, что в субботу, 18 мая, в Днепре неизвестные, одетые в черную одежду, напали на военного медика, когда тот сидел в автомобиле цвета хаки.

Ему в лицо задули из баллончика через открытое окно. В результате инцидента у медика разбиты лица и очки.

Программист в рядах ВСУ "Господин Капитан" в соцсети Х отметил, что раненый мужчина имеет троих несовершеннолетних детей, но пошел защищать свою страну.

Однако в полиции Днепра сообщили, что об этом инциденте "по состоянию на 19:50 обращений в милицию города не поступало".

Стоит отметить, что в субботу, 18 мая, в городе Синельниково в Днепропетровской области мужчина с ножом напал на работника ТЦК и СП. Впрочем, он уже задержан. В результате нападения военнослужащий получил ножевое ранение руки.

Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Согласно ему, военнообязанных ждет ряд изменений. Они будут касаться, в частности, обновления данных, новых полномочий полиции и видов наказания за нарушение норм законодательства.

Ранее сообщалось о том, что ТЦК упаковали вицечемпиона Украины с спидвея и через сутки отправили на полигон.

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