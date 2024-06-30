В Днепре продолжаются спасательные работы на месте удара армии РФ: два человека считаются пропавшими без вести. Фото

В Днепре продолжаются спасательные работы в поврежденной российским ракетным ударом жилой многоэтажке. По состоянию на 12:30 30 июня известно о 1 погибшей, еще два человека считаются пропавшими без вести.

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Об этом сообщили в Telegram-канале ГСЧС Украины. Также в результате вражеской атаки пострадали 12 человек, среди которых один ребенок, и еще 2 человека были спасены.

В общей сложности было разобрано и вывезено 430 тонн строительных конструкций и мусора. Психологи ГСЧС оказали помощь 45 людям.

Ликвидация последствий ракетного удара продолжается, спасатели продолжают разбирать завалы и очищать место трагедии.

Напомним, что к вечеру 28 июня россияне ударили по жилому дому в Днепре. В результате попадания российской ракеты были разрушены четыре этажа в одном из подъездов многоэтажки.

Также правоохранители установили личность погибшей в результате ракетного удара в городе Днепр. Жертвой атаки оказалась 76-летняя жительница разрушенной многоэтажки.

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