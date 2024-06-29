В Днепре идентифицировали личность погибшей в результате удара РФ по многоэтажке. Фото и видео
Правоохранители установили личность погибшей в результате ракетного удара в городе Днепр, произошедшего 28 июня. Жертвой атаки оказалась 76-летняя жительница разрушенной многоэтажки.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Криминалисты взяли биологический образец из остатков найденного человека на месте попадания для установления его личности.
Образец был исследован с помощью скоростного ДНК-анализатора, подтвердившего генотип женского пола. Правоохранители также взяли образцы букального эпителия у родственников пропавших без вести лиц.
Отметим, что в настоящее время количество пострадавших от удара со стороны РФ возросло до 13 человек.
Среди пострадавших есть младенец и беременная женщина. В настоящее время две женщины считаются без вести пропавшими.
Кроме того, в полицию с заявлениями о повреждении имущества обратилось 39 человек по состоянию на 11:00.
На месте происшествия будет работать мобильный пункт для приема обращений граждан в течение дня. Здесь люди смогут получить помощь или подать заявление. Также пострадавшие в результате удара вражеской армии могут обратиться за помощью в ближайшее отделение полиции или воспользоваться спецлинией "102".
Напомним, что к вечеру 28 июня россияне ударили по жилому дому в Днепре. В результате попадания российской ракеты были разрушены четыре этажа в одном из подъездов многоэтажки.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска в Сумской области атаковали дроном авто полицейских. В результате атаки служебный автомобиль был полностью уничтожен. Полицейские на момент удара не находились в автомобиле и не пострадали. Однако проходивший мимо местный житель получил ранения от удара FPV-дрона и был немедленно доставлен в больницу.
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