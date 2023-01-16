В Днепре в результате ракетного удара погибли супруги, сбежавшие от обстрелов в Никополе: сиротами остались двое детей. Фото

В Днепре в результате ракетного удара по многоэтажке погибли супруги, которые бежали из Никополя из-за постоянных обстрелов. Двое их детей остались сиротами.

Видео дня

Они находятся в больнице. Когда в дом попала российская ракета, дети как раз ждали родителей на улице. Об этом в Instagram сообщила жена брата погибшей женщины Валерия Марченко.

Она отметила, что это были самые адские 12 часов их жизни. Семья жила на восьмом этаже разрушенного дома, а сегодня можно без проблем разглядеть цвет обоев в их гостиной – эти фото облетели чуть ли не весь мир.

"Русская б**дина просто разорвала на куски целую семью. За что? Пол года назад они бежали из Никополя, от постоянных обстрелов и что получили? У меня просто нет слов! Молимся каждую секунду", – добавила родственница погибших супругов.

На момент написания поста поиски мужчины и женщины еще продолжались, однако позже в комментариях сообщили, что они, к сожалению, погибли.

Напомним, по состоянию на утро 16 января известно уже о 36 жертвах российской террористической атаки по Днепру. Спасательно-розыскная операция длится уже почти 40 часов. Среди убитых россиянами людей – двое детей. Также известно, что 39 человек были спасены, еще 75 – ранены.

Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в сети показали квартиру погибшего в результате ракетного удара по Днепру тренера по боксу Михаила Кореновского до и после прилета ракеты. Фото того, что осталось от его жилища – кухни, облетело уже весь мир;

– днем 15 января при разборе завалов в месте уничтоженной российской ракетной многоэтажки в Днепре спасли женщину. Выяснилось, что это Екатерина Зеленская. Она не могла позвать на помощь, потому что с детства имеет недостаток слуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!