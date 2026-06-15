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В Днепре в результате российского обстрела повреждены предприятие, здание колледжа и Дом органной музыки: есть пострадавший. Фото

Мария Дрофич
War
2 минуты
747
Последствия обстрела
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В ночь на 15 июня в результате российского обстрела были повреждены предприятие, здание колледжа, школа и Дом органной и камерной музыки в Днепре. В результате вражеского удара один человек получил ранения.

Силы противовоздушной обороны ночью сбили над Днепропетровской областью 24 вражеских беспилотника. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

В результате российской атаки на Днепр повреждено предприятие. На месте удара вспыхнул пожар. Также разрушено одно из помещений колледжа.

Последствия обстрела
Последствия обстрела

Взрывная волна выбила окна в школе и культурном учреждении. Среди поврежденных объектов — Дом органной и камерной музыки, который также пострадал от ночного обстрела.

Последствия обстрела
Последствия обстрела
Последствия обстрела
Последствия обстрела
Последствия обстрела
Последствия обстрела
Последствия обстрела

По состоянию на утро 15 июня известно об одном пострадавшем.

Напомним, в ночь на 15 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Погибли четыре человека, пострадали десятки горожан, среди них – двое детей.

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия ночью массированно атаковала Харьков . Когда на место атаки прибыли спасатели –, враг нанес повторный удар. Погибли пять пожарных, еще пять их коллег получили ранения.

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