В Днепре в результате российского обстрела повреждены предприятие, здание колледжа и Дом органной музыки: есть пострадавший. Фото

В ночь на 15 июня в результате российского обстрела были повреждены предприятие, здание колледжа, школа и Дом органной и камерной музыки в Днепре. В результате вражеского удара один человек получил ранения.

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Силы противовоздушной обороны ночью сбили над Днепропетровской областью 24 вражеских беспилотника. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

В результате российской атаки на Днепр повреждено предприятие. На месте удара вспыхнул пожар. Также разрушено одно из помещений колледжа.

Взрывная волна выбила окна в школе и культурном учреждении. Среди поврежденных объектов — Дом органной и камерной музыки, который также пострадал от ночного обстрела.

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По состоянию на утро 15 июня известно об одном пострадавшем.

Напомним, в ночь на 15 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Погибли четыре человека, пострадали десятки горожан, среди них – двое детей.

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия ночью массированно атаковала Харьков . Когда на место атаки прибыли спасатели –, враг нанес повторный удар. Погибли пять пожарных, еще пять их коллег получили ранения.

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