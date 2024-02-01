В Днепре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 11-летней девочки: нанес ей многочисленные удары ножом

В Днепре взяли под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней Марии Билановой. Ребенок ушел из дома 29 января и не вернулся, а через двое суток его нашли мертвым.

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Об этом сообщает Днепровская областная прокуратура. В убийстве девочки подозревают местного жителя.

По сведениям следствия, вечером 29 января 2024 года на одной из улиц города Днепра во время словесного конфликта подозреваемый нанес многочисленные ножевые удары в разные части тела 11-летней девочке.

От полученных травм ребенок скончался. Мужчина был задержан в соответствии с процедурами, предусмотренными статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Левобережной окружной прокуратуры города Днепра поставлено в известность о подозрении местного жителя в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка – согласно пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения следственных мероприятий правоохранители изъяли у подозреваемого орудия преступления нож. В суд было подано ходатайство о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре завершены поиски 11-летней Марии Билановой, ушедшей из дома 29 января и не вернувшейся. Девочку нашли мертвой 31 января в Приднепровске. На месте страшной находки работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева в подъезде многоэтажного дома мужчина во время конфликта ударил оппонента ножом в живот, а затем скрылся с места происшествия. Жизнь пострадавшему спасли прохожие, которые вызвали врачей и правоохранителей.

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