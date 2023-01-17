В Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара РФ: названо количество жертв

В Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара, который был нанесен 14 января. Вследствие атаки погибли 44 человека, 5 из них – дети.

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Об этом 17 января сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается, работы на месте завалов девятиэтажного дома были закончены в 13:00.

Травмированы были 79 человек, из них 16 детей. Спасены – 39 человек, в том числе 6 детей, рассказали в ГСЧС.

В свою очередь, руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что еще 20 человек остаются пропавшими без вести, среди них – 4 ребенка.

Кроме того, не идентифицированы 15 тел погибших.

Пятеро детей вследствие трагедии в Днепре стали сиротами. Еще над тремя родственники оформляют опекунство.

Два ребенка – на попечении государства, поскольку не имеют родных, которые могли бы о них позаботиться.

Ранее в мэрии Днепра официально подтвердили гибель двух детей – 15-летней Марии Лебедь и 17-летнего Максима Богуцкого. В то же время в сети сообщали о гибели 13-летней Лейлы и 3-летней Михайлина, которые жили на 5 этаже дома на пр. Героев.

Позже число убитых Россией детей в Днепре выросло до 4.

Как сообщал OBOZREVATEL, в военной разведке Великобритании подтвердили, что РФ нанесла удар по жилому дому в Днепре низкоточной противокорабельной ракетой Х-22. Такой же она ударила по ТЦ в Кременчуге в июне 2022 года.

В Воздушных силах ранее заявили, что не имеют средств для уничтожения Х-22. Их могут сбивать ЗРК Patriot PAC-3 или SAMP-T, поставки которых ожидаются в будущем.