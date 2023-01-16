Их убила Россия: в сети показали фото детей, погибших от ракетного удара по Днепру

Вследствие ракетного удара по многоквартирному дому в Днепре, по подтвержденным данным, погибли трое детей. Это Максим Богуцкий, Мария Лебедь и Анна Фигурная.

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Об этом сообщили в Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета. 17-летний Максим был выпускником учебно-воспитательного комплекса № 111 (2022 год).

Марии Лебедь было 15 лет. Она училась в 9 классе 66-й школы Днепра. Жительница города Елена Довгаль, ссылаясь на информацию от директора этой школы, рассказала, что недавно Мария была избрана президентом ученической республики "Крылья".

Анна Фигурная училась в 131-й школе. Накануне подруга ее матери Марины Арина Медведева рассказала, что семья девочки приехали в Днепр из Одессы к родителям. "Ракета прилетела в их подъезд. Данных о них нет! В больницах их тоже нет. В квартире были все родственники", – написала она.

Позже выяснилось, что мать Марины нашли и отвезли в больницу Мечникова, она в реанимации. Информации об остальных членах семьи пока нет.

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