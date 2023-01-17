Россия нанесла удар по Днепру низкоточной противокорабельной ракетой: разведка Британии указала на нюансы

Россия 14 января нанесла удар по Днепру противокорабельной ракетой Х-22 (AS-4 Kitchen), которая известна своей неточностью при использовании против наземных целей. Ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городских районах.

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Такое же оружие было причиной массовой гибели мирных жителей в торговом центре в Кременчуге 27 июня 2022 года. Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 17 января.

"Большая противокорабельная ракета AS-4 Kitchen, запущенная со среднего бомбардировщика Ту-22М3, с высокой долей вероятности поразила жилой дом в Днепре, вследствие чего погибли не менее 40 человек", – говорится в сводке.

В британской разведке добавили, что Москва сделала ложное заявление якобы о вине украинской ракеты ПВО. Там также отметили, что 14 января РФ возобновила дальние ракетные удары по украинской инфраструктуре впервые примерно за 15 дней, запустив десятки ракет.

Как и в предыдущие восемь массированных атак начиная с 11 октября 2022 года, в первую очередь под удар попала украинская электросеть.

"Хотя некоторые ракеты, такие как Х-22, непригодны для высокоточного удара, данные войны в Украине показывают, что дисфункция российского потенциала дальнего удара более глубока. Скорее всего, ему сложно динамически идентифицировать цели и получить доступ к быстрой и точной оценке боевых повреждений", – сообщили в разведке Британии.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что у России может быть еще сотни ракет Х-22. Украина ранее также владела такими ракетами, но передала часть из них РФ в счет оплаты долгов за газ. Еще часть была утилизирована на металлолом.

В Воздушных силах подчеркивают, что у них нет средств для перехвата Х-22, которых с начала масштабного вторжения было выпущено по Украине более 210.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника в Днепре разобрали завалы разрушенного российской ракетой дома на 90%. Согласно подтвержденным данным, погибли 40 человек, в том числе двое детей. 79 человек, включая 16 детей, были ранены.

Среди погибших оказалась защитница "Азовстали", которая осенью вернулась из российского плена. Ее мужа оккупанты до сих пор удерживают в неволе.