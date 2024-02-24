В Донецке произошел прилет по ресторану, в котором оккупанты отмечали 23 февраля. Видео

Во временно оккупированном россиянами Донецке произошел прилет по ресторану "Аркадия". По информации источников, на тот момент в заведении захватчики отмечали "праздник" 23 февраля.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ. По их информации, один человек ранен.

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В сепаратистских Telegram-каналах информация об ударе по ресторану "Аркадия" в Донецке появилась примерно в 18:30. Впоследствии эта информация была удалена.

Точных сведений о жертвах и пострадавших нет. Пока в ВСУ не подтверждают, но и не опровергают причастности к удару.

Как сообщал OBOZ.UA, вторжение российской армии в Украину стало самой провальной и позорной кампанией для России за все время ее существования. Потери оккупационных войск уже считаются самыми масштабными не только в истории РФ, но и СССР после Второй мировой войны. Причем, уникальность в том, что в определенные месяцы армия России теряла столько личного состава или танков, сколько не насчитывается даже в некоторых армиях стран НАТО.

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