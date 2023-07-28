В Донецке раздался взрыв: разрушено здание так называемой 'МВД ДНР'. Фото и видео

Во временно оккупированном Донецке сегодня, 28 июля, раздались взрывы. "Бавовна" посетила здание "МВД ДНР".

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Об этом сообщают в соцсетях. В частности, удар пришелся на бывшее здание Главного управления МВД в Донецкой области по ул. Горького, 61.

В результате взрыва, сооружение получило сильные повреждения. В частности, там разбиты окна, обрушилась часть отделки, а площадь перед управлением была усыпана осколками.

Напомним, во временно оккупированном Донецке днем 13 июля прогремел взрыв. "Бавовна" посетила район недействующего завода "Топаз", помещение которого используют российские захватчики.

Как писал OBOZREVATEL, 2 июля во временно оккупированном Донецке также заявляли о взрывах. "Бавовна", предварительно, посетила район железнодорожного вокзала.

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