В оккупированном Донецке "бавовна", поднялся дым. Фото и видео

Во временно оккупированном Донецке днем 13 июля прогремел взрыв. "Бавовна" посетила район недействующего завода "Топаз", помещения которого используют российские захватчики.

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Жители видели над городом густой дым. Соответствующими кадрами поделились местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пропагандисты писали, что над Донецком работала российская ПВО, и показывали белые следы в небе. Позже в сети стали публиковать фото и видео дыма, отмечая, что его было видно в Куйбышевском районе.

После этого в Telegram появились фотографии неизвестной ракеты, которая лежала в микрорайоне Азотный.

Отметим, что донецкий "Топаз" раньше уже бывал под обстрелами, в частности, в 2022 году. В сети писали, что на его территории находились, кроме прочего, вражеские склады боеприпасов и горючего.

Как писал OBOZREVATEL, 2 июля во временно оккупированном Донецке тоже заявляли о взрывах. "Бавовна", предварительно, посетила район железнодорожного вокзала.

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