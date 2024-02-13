В Донецкой области двое мужчин пытались разобрать снаряд: один погиб, другой получил ранение

В Донецкой области двое местных жителей пытались разобрать артиллерийский снаряд, однако он сдетонировал. Один мужчина погиб, а другой получил ранение.

Трагедия произошла в населенном пункте Молочарка в Краматорском районе в понедельник, 12 февраля. Об этом сообщили на Facebook-странице Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

"Сегодня в Службу спасения поступило сообщение о том, что возле с. Молочарка Константиновской громады Краматорского района в результате детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина, еще один получил ранения", – говорится в сообщении.

Как отметили спасатели, в результате взрыва мужчина 1993 года рождения от полученных ранений скончался на месте. Его товарищ попал в больницу Краматорска в состоянии средней тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаевской области во время сбора урожая комбайн подорвался на мине. Ранения получили два человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!