В Донецкой области идентифицировали двоих детей, которых убила армия России

В Донецкой области правоохранители идентифицировали двоих детей, убитых армией России. Малыши погибли в результате вражеских обстрелов 6 января в Покровском районе.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Следователи и криминалисты продолжают исследовать фрагменты тел, изъявших на местах ракетный удар РФ в Покровске и селе Ровно.

Недавно полицейским удалось установить еще двоих погибших. Как выяснилось , в Ровно погиб 7-летний мальчик, а в Покровске – 14-летний.

В полиции добавили, что жертвами вражеской атаки тогда стали 11 человек, из них пятеро детей. На сегодняшний день уже идентифицированы девять убитых.

Остается установить еще 2 погибших детей – мальчиков 9 и 16 лет. Идентификация продолжается.

Следует отметить, что вечером, 21 января, российская армия обстреляла Покровский район в Донецкой области. На данный момент известно о двух погибших и троих раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, в Покровском районе 8 января завершились поисково-спасательные работы на местах обстрелов. Спасатели и правоохранители более двух суток работали, разбирая завалы разрушенных врагом частных жилых домов в городе Покровск и селе Ровно Мирноградской общины. Из-за ударов оккупантов в обоих населенных пунктах погибли 11 гражданских.

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